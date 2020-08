Leipzig : Upamecano sait à quoi s’attendre face au PSG et à Neymar

Le défenseur central français Dayot Upamecano attend de pied ferme le PSG de Neymar en demi-finale de la Ligue des Champions.

Leipzig a réussi l’exploit de se qualifier pour la première fois de son histoire pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Allemands ont dominé l’Atletico Madrid (2-1) jeudi soir à Lisbonne. Pour ce faire, ils ont notamment pu compter sur une grande prestation du défenseur central Dayot Upamecano. Le jeune Français de 21 ans sait qu’il devra rééditer sa performance mardi prochain face au Paris Saint-Germain s’il espère atteindre la dernière marche de la compétition.

Upamecano sait qu’il aura fort à faire

« Le PSG, c’est le plus grand club français et ça on le sait. On s’attend à un gros gros match, ils ont des bons joueurs offensifs et défensifs aussi d’ailleurs. On va essayer de tout donner pour aller chercher la victoire. On sait que ce sont de très bons joueurs, très très techniques », a noté l’international Espoirs au micro de RMC Sport. Sur sa route, le natif d’Evreux devrait croiser le fer avec Mauro Icardi. Il devrait également se frotter à Neymar notamment.

« On sait que c’est un très bon joueur, très technique. On va s’attendre à un gros gros match, on va tout donner et essayer de gagner le match », a insisté l’ancien pensionnaire de Valenciennes et Salzbourg, qui a parfaitement muselé Diego Costa hier soir. Mardi, Leipzig ne sera pas favori face au PSG. Mais les Allemands vendront assurément cher leur peau, comme l’Atalanta en quarts.

Images de IconSport