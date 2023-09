Ligue 1 : Marseille – Lorient, voir le match en direct et en streaming

Suite de la 34e journée de Ligue 1 ce samedi. Présentation et solutions pour suivre le match Marseille – Lorient en direct via le streaming foot légal.

Après le nul entre Lille et Montpellier (1-1) vendredi soir, la 33e journée de Ligue 1 continue ce samedi avec deux matchs au menu. Après Angers – Rennes (12h45), l’Olympique de Marseille accueillera le FC Lorient au stade Vélodrome à partir de 17 heures. Tenus en échec par les Montpelliérains (3-3) le week-end dernier, les coéquipiers de Florian Thauvin (6es avec 49 points) ont besoin d’un succès pour revenir provisoirement à hauteur de Lens, face à des Merlus (17es, 32 points) en danger dans le bas du tableau.

Les compos probables de l’OM et de Lorient

Pour cette rencontre, Jorge Sampaoli est privé de sa charnière, Caleta-Car et Gonzalez étant suspendus. Amavi et Rongier sont convalescents. L’entraîneur marseillais pourrait aligner une défense à trois avec Sakai et Perrin autour de Balerdi, dans un 3-4-3 avec Thauvin et Payet en soutien de Milik. De son côté, Christophe Pélissier voyage sans Ilori, Saunier et Fontaine blessés. Les Bretons devraient se produire en 5-3-2 avec la paire Moffi et Wissa en attaque.

Marseille : Mandanda – Sakai, Balerdi, Perrin – Lirola, Kamara, Gueye, Nagatomo – Thauvin, Milik, Payet.

Lorient : Dreyer – Hergault, Gravillon, Laporte, Chalobah, Le Goff – Le Fée, Lemoine, Abergel – Moffi, Wissa.

Foot en direct : comment voir Marseille – Lorient en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site MyCanal si vous souhaitez visionner la rencontre Marseille – Lorient en streaming sur votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone.

Images de IconSport