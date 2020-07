LdC : Lyon ou la Juventus ? Sans importance pour Guardiola

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola préfère-t-il affronter Lyon ou la Juventus Turin en quarts de finale de la Ligue des Champions ?

Comme Lyon (opposé à la Juventus Turin), Manchester City n’en a pas encore fini avec les 8es de finale de la Ligue des Champions. Le deuxième de Premier League doit encore recevoir le Real Madrid après l’avoir emporté 2-1 à l’aller à Santiago Bernabeu. L’affaire est donc bien engagée, mais Pep Guardiola connaît trop bien les Merengue pour se croire arrivé avant de jouer. Alors que le tirage au sort lui a offert Lyon ou la Juve en quarts, l’entraîneur espagnol ne veut même pas y penser.

Guardiola focalisé sur le Real Madrid

« On joue contre le Real Madrid. Si on pense au prochain tour, le roi de cette compétition, le Real Madrid, nous mettra dehors », a-t-il averti. « Je vous inviterai à la prochaine conférence de presse et vous pourrez me poser cette question après le match contre le Real Madrid. Mais je ne peux pas encore y répondre parce que je n’y suis pas encore », a insisté Pep Guardiola qui n’aura pas manqué d’observer que les Merengue enchaînent les victoires en Liga depuis la reprise de la compétition.

« Peut-être que dans ce club, dans cette organisation, il n’y a pas une personne qui connaît mieux le Real Madrid que moi. Je connais son potentiel, son histoire en tant que club et je sais le match qu’on doit faire. J’ai vu le tirage peut-être deux ou trois heures plus tard. On doit jouer contre Brighton et on continuera avec la préparation pour Arsenal, c’est ma préoccupation », a ajouté le manager de Manchester City.

