Ligue des Champions : le PSG prend la tête, tous les scenarii pour la qualif’

Le PSG a fait un très grand pas vers la qualification et même vers la 1ère place du groupe en gagnant à Manchester (1-3) mercredi soir.

Le Paris Saint-Germain était au pied du mur avant cette 5e journée de Ligue des Champions ; il a réussi le coup parfait en s’imposant (1-3) face à Manchester United mercredi soir à Old Trafford, avec un doublé de Neymar et un but de Marquinhos. Parfait, car les hommes de Thomas Tuchel ont non seulement conservé leur destin entre leurs mains avant l’ultime journée, mais aussi en prenant l’ascendant sur les Red Devils au classement, à la faveur d’une différence de buts particulière favorable (MU s’était imposé 2-1 à l’aller).

Un seul scenario éliminerait le PSG

Tous les feux sont désormais au vert pour la qualification pour les huitièmes de finale, alors même que le PSG, MU et Leipzig sont à égalité de points (9 chacun) au classement. La semaine prochaine, Paris accueillera Istanbul Basaksehir déjà éliminé, tandis que Manchester se déplacera à Leipzig. Une seule combinaison de résultats de ces deux matchs pourrait encore éliminer les champions de France : une défaite contre les Turcs associée à un nul entre Anglais et Allemands.

Tous les autres scenarii seront favorables aux Parisiens, sachant qu’en cas d’égalité de points, le PSG domine à la fois Manchester et Leipzig à la différence de buts particulière. Une défaite ou un nul avec un vainqueur dans l’autre rencontre qualifiera les coéquipiers de Kylian Mbappé, mais en tant que deuxième. Un match nul face à Basaksehir et un nul dans l’autre match offrira la première place du groupe aux Parisiens. De même qu’une victoire parisienne, quel que soit le résultat entre Manchester et Leipzig.

