Ligue des Champions : les adversaires possibles du PSG et Lyon en 8es

Qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG et Lyon connaissent désormais leurs adversaires potentiels.

Lille en C1, Saint-Etienne et Rennes en C3 ne verront pas le printemps en Coupe d’Europe. Alors que le Paris Saint-Germain avait déjà acquis sa qualification avant cette semaine, tous les yeux étaient rivés vers Lyon mardi soir, pour savoir si la France compterait un ou deux représentants en février en 8es de finale de la Ligue des Champions. La différence était de taille pour l’honneur du foot tricolore. Finalement, ce sera deux, suite au nul (2-2) arraché par les coéquipiers de Memphis Depay face aux Allemands.

Du lourd pour Lyon, le PSG sera favori

Comme l’OL, cinq autres clubs ont validé leur billet hier soir : Liverpool, Naples, Dortmund, Valence et Chelsea. Alors que l’Inter Milan et l’Ajax Amsterdam (demi-finaliste l’an passé) sont les deux grands perdants (reversés en Ligue Europa), 14 des 16 qualifiés sont désormais connus avant la suite et fin de la 6e journée de poules ce mercredi soir. Les deux derniers tickets se joueront entre le Shakhtar Donetsk, le Dinamo Zagreb et l’Atalanta Bergame d’un côté, l’Atletico Madrid et le Bayer Leverkusen de l’autre.

Les six adversaires de Lyon sont connus. Sachant que l’OL ne pourra pas rencontrer Paris ni Leipzig, ce sera : Bayern Munich, Manchester City, Juventus Turin, Liverpool, FC Barcelone, ou Valence ! A première vue, Valence semble être le plus abordable pour les Rhodaniens. De son côté, le PSG pourrait tomber sur Tottenham, Naples, Dortmund, Chelsea ou l’un des deux clients restants à définir. Moins relevé que pour lui, mais pas simple pour autant.

Les qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions :

Les premiers de groupe : Paris, Bayern Munich, Manchester City, Juventus Turin, Liverpool, FC Barcelone, Leipzig, Valence

Les deuxièmes de groupe : Real Madrid, Tottenham, Naples, Dortmund, Lyon, Chelsea