Ligue des Champions : Barça – Bayern Munich, voir le match en direct et en streaming

Le FC Barcelone affronte le Bayern Munich ce vendredi (21h) en quarts de finale de la Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après les qualifications du Paris Saint-Germain et du RB Leipzig qui s’affronteront en demies, et en attendant le match entre l’Olympique Lyonnais et Manchester City samedi, le FC Barcelone et le Bayern Munich seront opposés ce vendredi à Lisbonne en quarts de finale de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). Un choc au sommet entre deux des plus grands clubs européens, habitués à ce genre de rencontres.

Sur le papier, les Bavarois semblent légèrement favoris dans la mesure où les Catalans ne sont pas à la fête depuis la reprise des compétitions. Après avoir perdu la Liga au profit du Real Madrid, les Blaugrana misent désormais toute leur saison sur cette compétition, après avoir sorti Naples au tour précédent.

Les compos probables

Pour ce choc, Quique Setién sera privé d’Umtiti blessé. Il devrait aligner deux Français, Lenglet en défense et Griezmann en attaque aux côtés de Messi et Suarez. En revanche, Dembélé débutera sur le banc. Côté Munichois, Hans-Dieter Flick jouera sans Pavard convalescent mais pourra compter sur Coman. Trois internationaux français seront donc présents au coup d’envoi.

FC Barcelone : ter Stegen – Semedo, Piqué, Lenglet, Alba – Vidal, Busquets, de Jong – Messi, Suarez, Griezmann.

Bayern Munich : Neuer – Kimmich, Boateng, Alaba, Davies – Thiago, Goretzka – Gnabry, Müller, Coman – Lewandowski.

Foot en direct : comment voir Barça – Bayern en streaming

Comment voir ce match de football ? Une solution légale vous est proposée pour regarder la rencontre en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter au site RMC Sport sur Internet, afin de visionner la rencontre FC Barcelone – Bayern Munich sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport