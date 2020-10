Ligue des Champions : Basaksehir – PSG, voir le match en direct et en streaming

Basaksehir reçoit le PSG ce mercredi (18h55), dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Le Paris Saint-Germain se déplace à Istanbul ce mercredi pour y affronter Basaksehir à l’occasion de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 18h55). Les deux équipes sont actuellement à la dernière place du Groupe H après leur défaite initiale concédée la semaine passée, respectivement contre Manchester United (1-2) et à Leipzig (2-0). Ce rendez-vous est donc déjà très important dans la course à la qualification.

Les compos probables de Buruk et Tuchel

Pour cette rencontre, Okan Buruk doit composer sans Uça, Okechukwu et Chadli blessés. L’entraîneur des champions de Turquie devrait proposer un 4-1-4-1 avec Crivelli en pointe et Topal en sentinelle. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans Bernat, Gueye, Verratti, Paredes, Draxler et Icardi blessés. L’incertitude principale consiste à savoir qui de Pereira ou Marquinhos évoluera en défense centrale et en milieu défensif. En attaque, le trio Di Maria, Mbappé et Neymar devrait être aligné.

Basaksehir : Günok – Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli – Topal – Visca, Kahveci, Tekdemir, Türüç – Crivelli.

Paris SG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Herrera, Marquinhos, Rafinha – Di María, Mbappé, Neymar.

Foot en direct : comment voir Basaksehir – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Istanbul Basaksehir – Paris Saint-Germain sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport