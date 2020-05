Ligue des Champions : Ceferin prévient le PSG et Lyon

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin s’est exprimé sur les échéances de Ligue des Champions concernant le PSG et Lyon.

« Mon avis sur le fait d’annuler la saison si tôt, ce n’est pas une chose idéale parce que beaucoup ont prouvé qu’on pouvait jouer, à l’exception de quelques championnats. » Aleksander Ceferin n’est pas fan du choix de la France d’arrêter définitivement la saison de Ligue 1, mais n’a d’autre choix que de l’accepter puisque jusqu’à preuve du contraire, l’UEFA n’est pas au-dessus du Gouvernement français. Ce qui ne l’empêche pas de donner son avis.

Le PSG et Lyon contraints de jouer hors de France ?

Ni de soulever la problématique qui va se poser pour le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, les deux clubs français encore engagés en Ligue des Champions. Comment vont-ils pouvoir préparer ces échéances importantes s’ils n’ont pas le droit de jouer ? Et comment organiser le match « à domicile » des Parisiens qualifiés pour les quarts de finale, ainsi que des Lyonnais s’ils franchissent l’obstacle de la Juventus Turin lors du 8e de finale retour (victoire 1-0 à l’aller) ?

« Nous avons deux clubs français qui jouent en Ligue des Champions et maintenant ils ne joueront qu’en août », période prévue pour la reprise de la C1. « Je ne sais pas si c’est bon pour eux, de ne pas jouer et ensuite avoir des matchs importants. Si on joue avec deux manches par tour, alors le PSG et Lyon devront l’organiser en France. Si ce n’est pas possible, ils devront l’organiser sur un terrain neutre, et c’est tout », a prévenu le président de l’UEFA lors d’un entretien accordé à beIN Sports.

Images de IconSport