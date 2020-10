Ligue des Champions : Juve – Barça, voir le match en direct et en streaming

La Juventus Turin reçoit le FC Barcelone ce mercredi (21h), dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

C’est le gros choc de cette 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans le Groupe G, la Juventus Turin accueille le FC Barcelone ce mercredi soir à l’Allianz Stadium (coup d’envoi à 21 heures). Les deux équipes, grandes favorites pour la qualification en 8es, occupent la tête du classement après leur succès lors de la 1ère journée, respectivement à Kiev (0-2) et contre Ferencvaros (5-1).

Les compos probables de Pirlo et Koeman

Pour cette rencontre, Andrea Pirlo peut compter sur un groupe au comple, exception faite de l’incertitude qui règne autour du cas Cristiano Ronaldo récemment testé positif au coronavirus et qui attend les résultats d’un nouveau test pour savoir s’il pourrait participer à la rencontre. L’entraîneur de la Juve devrait composer un 3-5-2 avec notamment Rabiot au milieu. De son côté, Ronald Koeman voyage sans Piqué suspendu ni Ter Stegen, Umtiti, Coutinho blessés. Le forfait de ce dernier pourrait permettre à Griezmann de prendre sa place dans l’axe derrière Messi.

Juventus : Szczesny – Demiral, Bonucci, Danilo – Cuadrado, Ramsey, Arthur, Rabiot, Bernardeschi – Morata, Ronaldo (ou Dybala)

Barça : Neto – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest – Pjanic (ou Busquets), De Jong – Pedri, Griezmann, Fati – Messi.

Foot en direct : comment voir Juve – Barça en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 2 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Juventus Turin – FC Barcelone sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport