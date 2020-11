Ligue des Champions : Leipzig – PSG, voir le match en direct et en streaming

Leipzig reçoit le PSG ce mercredi (21h), dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

C’est un premier tournant important dans le Groupe H : le Red Bull Leipzig accueille le Paris Saint-Germain ce mercredi soir (coup d’envoi à 21 heures). Tournant car les deux équipes comptent 3 points chacune, alors que Manchester United (qui se déplace à Istanbul Basaksehir dans le même temps) fait la course en tête avec 6 points. Une défaite mettrait les Parisiens en mauvaise position en vue de la qualification sachant qu’ils ont encore à assumer un déplacement compliqué à Manchester.

Les compos probables de Nagelsmann et Tuchel

Pour ce choc, Julian Nagelsmann sera privé de Klostermann, Laimer et Hartmann blessés. L’entraîneur allemand devrait aligner un 3-4-3 avec notamment les Français Upamecano en défense et Nkunku au milieu, mais aussi Poulsen en pointe soutenu par Olmo et Forsberg. De son côté, Thomas Tuchel voyage sans ses deux stars Neymar et Mbappé blessés, ainsi que Verratti, Bernat, Draxler et Icardi eux aussi à l’infirmerie. Cela fait beaucoup pour le PSG qui devrait offrir un 4-3-3 avec Kean à la pointe de l’attaque.

Leipzig : Gulacsi – Orban, Upamecano, Konaté – Henrichs, Kampl, Nkunku, Angeliño – Olmo, Forsberg – Poulsen.

Paris SG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Gueye, Marquinhos, Herrera – Di Maria, Kean, Sarabia.

Foot en direct : comment voir Leipzig – PSG en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre RB Leipzig – Paris Saint-Germain sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport