Ligue des Champions : Lyon a un plan pour battre City

Lyon ne sera pas favori face à Manchester City ce soir en Ligue des Champions mais compte bien compenser avec d’autres ingrédients.

Après avoir éliminé la Juventus Turin au tour précédent, l’Olympique Lyonnais s’attaque à Manchester City ce samedi à Lisbonne, en quarts de finale de la Ligue des Champions. Comme face aux Bianconeri, sur le papier, le club rhodanien est moins fort que son adversaire. C’est pourquoi les hommes de Rudi Garcia ont l’ambition de compenser ce déficit technique par un mental, une mentalité, une cohésion collective et un engagement physique au top.

Lyon a trouvé le bon état d’esprit

« Dès les entraînements après le confinement, même en amicaux, contre Paris (en finale de la Coupe de la Ligue), c’était magnifique. On l’a revu contre la Juve. L’ambiance était exceptionnelle. On recherchait cet état d’esprit. C’est ce qui nous a fait passer », a confié Marcelo à L’Equipe. » Rudi travaille sur ça, Juninho aussi et les plus expérimentés du groupe comme moi, (Anthony) Lopes, Leo (Dubois), Memphis (Depay), on insiste dessus. Si on pense qu’on est une grande équipe, on jouera comme une grande équipe. Nous devons penser en grand aujourd’hui », a prévenu le défenseur brésilien.

Aour veut jouer le coup à fond

Houssem Aouar reste lucide sur les forces en présence. Mais il n’oublie pas que la saison passée, l’OL avait réussi l’exploit de s’imposer à l’Etihad Stadium avant de concéder le nul au retour lors de la phase de groupes. « Vu ce qu’on a fait face à la Juventus, les écuries comme Manchester City vont bien se préparer face à nous. Avec beaucoup de lucidité, on sait qu’on n’est pas favori de cette confrontation, mais on va jouer les coups à fond avec beaucoup de relâchement et de motivation », a-t-il ambitionné.

« On est très solidaire, très soudés à l’approche de ces grands matchs. Ce qui est tout à fait normal. Et on va y aller avec beaucoup d’humilité, de confiance. Les gros matchs comme ça, ça donne toujours beaucoup d’envie de les jouer et de se surpasser les uns pour les autres », a-t-il poursuivi. « Je pense qu’on se sent tous très bien depuis le retour à la compétition. Tout le groupe a été bien préparé. Dès le match face au PSG, on a montré qu’on était bien préparé physiquement. Et j’espère que ça va continuer contre City », a conclu le milieu de terrain lyonnais.

