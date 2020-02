Ligue des Champions : Lyon – Juventus, voir le match en direct et en streaming

Lyon accueille la Juventus Turin ce mercredi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’Olympique Lyonnais affronte la Juventus Turin ce mercredi au Groupama Stadium, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (coup d’envoi à 21 heures). Leaders de Serie A et premiers de leur groupe devant l’Atletico Madrid, les Bianconeri sont favoris de la double confrontation. Mais les Rhodaniens, 7es de Ligue 1 et deuxièmes de leur poule derrière Leipzig, feront leur possible pour remporter cette première manche et entretenir ainsi l’espoir d’une qualification.

Une atmosphère particulière entoure cette partie, à cause de la propagation du coronavirus dans le Nord de l’Italie, qui a poussé des élus à demander l’interdiction de déplacement des supporters turinois, voire le report de la rencontre. A moins d’un rebondissement, la rencontre devrait finalement se tenir dans les conditions prévues initialement.

Les compos probables de Garcia et Sarri

Pour ce choc, Rudi Garcia est toujours privé de Depay et Reine-Adélaïde, ainsi que de Rafael, Solet et Koné blessés. L’entraîneur lyonnais devrait aligner un 3-4-3 avec Dembélé en pointe, soutenu par Terrier et Toko Ekambi. De son côté, Maurizio Sarri voyage sans Douglas Costa et Demiral blessés. Khedira et Higuain sont incertains. La star Ronaldo sera au rendez-vous et devrait être associé à Dybala et Cuadrado en attaque, tandis que le Français Rabiot pourrait être titulaire dans l’entrejeu.

Lyon : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Tousart, Aouar, Cornet – Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

Juventus : Szczesny – Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Bentancur, Pjanic, Rabiot – Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

Foot en direct : comment voir Lyon – Juventus en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Olympique Lyonnais – Juventus Turin sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.