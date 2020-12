Ligue des Champions : OM – Olympiakos, voir le match en direct et en streaming

L’OM reçoit l’Olympiakos ce mardi (21h), dans le cadre de la 5e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

L’Olympique de Marseille accueille l’Olympiakos Le Pirée ce mardi au stade Vélodrome, pour le compte de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Sans doute la dernière chance pour les coéquipiers de Florian Thauvin de prendre des points dans la compétition, après quatre premiers matchs perdus et avant de se rendre à Manchester pour y défier City. Pour l’honneur, et éventuellement tenter de récupérer la 3e place, les Marseillais n’auront qu’un seul objectif : gagner.

Les compos probables de Villas-Boas et Martins

Pour cette rencontre, André Villas-Boas devra composer sans Balerdi suspendu ni Radonjic blessé. Il devrait aligner un 4-3-3 avec Thauvin en attaque associé à Benedetto et Payet qui avaient débuté sur le banc à Porto la semaine passée. Cuisance pourrait être titulaire à la place de Sanson. De son côté, Pedro Martins jouera sans Valbuena qui a fait le voyage mais n’est pas apte, ni Bruma blessé, ni Randjelovic et Hassan testés positifs au coronavirus.

Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Cuisance, Kamara, Rongier – Thauvin, Benedetto, Payet.

Olympiakos : Sá – Rafinha, Semedo, Ba, Holebas – Camara, M’Vila, Bouchalakis – Vrousai, El Arabi, Fortounis.

Foot en direct : comment voir Marseille – Porto en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Olympique de Marseille – Olympiakos Le Pirée sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport