Ligue des Champions : OM – Porto, voir le match en direct et en streaming

L’OM reçoit Porto ce mercredi (21h), dans le cadre de la 4e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Après la victoire du PSG contre Leipzig (1-0) et la défaite de Rennes face à Chelsea (1-2), au tour de l’Olympique de Marseille d’entrer en piste ce mercredi, avec la réception du FC Porto au stade Vélodrome à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Les coéquipiers de Florian Thauvin, qui n’ont plus joué depuis le 6 novembre, vont tenter de sauver l’honneur, après avoir concédé trois défaites lors des trois premiers matchs.

Les compos probables de Villas-Boas et Conceiçao

Pour cette rencontre, André Villas-Boas dispose d’un groupe au complet, exception faite de Radonjic blessé. L’entraîneur portugais devrait aligner un 4-3-3 avec Benedetto entouré de Thauvin et Payet en attaque. De son côté, Sergio Conceiçao se déplace sans Marcano et Mbaye. Il devrait opter pour un onze en 4-2-3-1 avec Marega en pointe, soutenu par Otavio, Corona et Diaz.

Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson – Thauvin, Benedetto, Payet.

Porto : Marchesin – Manafa, Mbemba, Sarr, Zaidu – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Diaz – Marega.

Foot en direct : comment voir Marseille – Porto en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre Olympique de Marseille – FC Porto sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport