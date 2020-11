Ligue des Champions : Porto – OM, voir le match en direct et en streaming

Le FC Porto reçoit l’OM ce mardi (21h), dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

André Villas-Boas retrouve le FC Porto ce mardi soir au stade du Dragon, à l’occasion de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Pour ce déplacement périlleux, l’Olympique de Marseille n’a d’autre choix que de viser a minima un match nul, et si possible une victoire, pour préserver ses dernières chances de qualification. 4es au classement, les coéquipiers de Florian Thauvin restent en effet sur deux défaites à l’Olympiakos (0-1) et contre Manchester City (0-3). De leur côté, les Portugais sont 2es avec 3 points.

Les compos probables de Conceiçao et Villas-Boas

Pour cette rencontre, Sergio Conceiçao est privé de Marcano et Mbaye blessés. L’entraîneur de Porto devrait aligner un 4-2-3-1 avec Marega en pointe et la paire Pepe et Mbemba en défense centrale. De son côté, André Villas-Boas voyage sans Nagatomo malade. Le coach marseillais devrait titulariser un 4-3-3 avec Benedetto en attaque soutenu par Thauvin et Payet, laissé sur le banc contre City au précédent match.

Porto : Marchesin – Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi – Sergio Oliveira, Uribe – Corona, Otavio, Luis Diaz – Marega.

Marseille : Mandanda – Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi – Sanson, Kamara, Rongier – Thauvin, Benedetto, Payet.

Foot en direct : comment voir Porto – Marseille en streaming

Comment voir ce duel ? Deux solutions légales vous sont proposées pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 1 et Téléfoot. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Pour Téléfoot, vous pouvez souscrire directement sur le site Telefootlachaine.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également vous abonner via l’offre Pass Mobile Only ou sur le site de RMC Sport si vous souhaitez visionner la rencontre FC Porto – Olympique de Marseille sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport