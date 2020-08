Ligue des Champions : le PSG fait peur au Bayern

La légende du Bayern Munich, Franz Beckenbauer s’est exprimée sur la force du PSG à la veille de la finale de la Ligue des Champions.

Annoncé depuis deux semaines comme le favori pour remporter la Ligue des Champions, le Bayern Munich ne se cache pas derrière son petit doigt. Le géant allemand assume son statut, mais se méfie énormément du Paris Saint-Germain, son adversaire demain soir en finale. Contrairement au tour précédent où les Bavarois étaient très confiant en leurs chances d’éliminer Lyon, l’adversité qui se présente cette fois-ci face à eux les oblige à une plus grande prudence.

Le PSG n’a pas de point faible pour Beckenbauer

La légende Franz Beckenbauer, triple vainqueur de l’épreuve avec le Bayern (1974, 1975, 1976) est impressionné par l’équipe parisienne. « Le Bayern Munich a une mentalité gagnante. Mais j’ai vu le Paris Saint-Germain jouer à plusieurs reprises. Ils jouent du très bon football. Ils me plaisent. Quand le Bayern a joué contre Barcelone (8-2 en quart de finale), j’ai toujours eu le sentiment qu’ils avaient des points faibles et qu’ils pouvaient être exploités. Ce n’est pas le cas à Paris », a-t-il averti auprès de Sport1.

« Vous n’avez pas de points faibles. Il n’y a pas un joueur qui est en-dessous par rapport à des éléments très forts comme Neymar et Kylian Mbappé. C’est une super équipe équilibrée et complète. C’est pourquoi il est très difficile de jouer contre eux », a jugé le Kaiser qui croit toutefois aux chances de victoire du Bayern. « Ils m’impressionnent tous, ils ont fait très peu d’erreurs récemment et on a avec Manuel Neuer un gardien de classe mondiale qui peut aussi rattraper une erreur. Tout est là : la fraîcheur, l’enthousiasme, la vie de groupe », a observé Beckenbauer.

