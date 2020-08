Ligue des Champions : le PSG, l’OM et Rennes en savent déjà plus sur le tirage

Le tirage au sort de la prochaine Ligue des Champions se tiendra la 1er octobre. Les deux premiers chapeaux sont déjà établis.

Alors que la finale de la Ligue des Champions se jouera dimanche soir à Lisbonne entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, la prochaine édition commence déjà à prendre forme. Le tirage au sort de la phase de groupes se tiendra la 1er octobre prochain. Les deux premiers chapeaux sont déjà connus. Vainqueur de la Ligue Europa ce vendredi aux dépens de l’Inter Milan (3-2), le FC Séville a gagné son ticket pour figurer dans le premier chapeau, réservé aux champions des meilleures ligues européennes et des deux lauréats européens de la saison précédente.

Le PSG dans le chapeau 1, l’OM et Rennes espèrent un tirage clément

Cette répartition permet ainsi aux champions russe et portugais de figurer automatiquement dans le chapeau 1, reléguant ainsi certains cadors européens dans le chapeau 2, comme par exemple le FC Barcelone ou encore Manchester City, deuxièmes de leur championnat et éliminés en quarts de la C1 cette saison. Pour rappel, le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont qualifiés pour cette phase de poules.

Tandis que les Parisiens figureront dans le chapeau 1, Marseillais et Rennais seront quant à eux placés dans les chapeaux 3 ou 4 en raison de leur classement UEFA. Ils peuvent donc s’attendre à se confronter à des adversaires très costauds. Cela pourrait par exemple être le Bayern Munich + le FC Barcelone, ou avec un peu plus de chance, le Zénith Saint-Pétersbourg + l’Ajax Amsterdam. Réponse dans un peu plus d’un mois.

Les chapeaux 1 et 2 de la prochaine Ligue des Champions :

Chapeau 1 : Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zénith Saint-Pétersbourg, FC Porto, FC Séville

Chapeau 2 : FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea, Ajax Amsterdam

Images de IconSport