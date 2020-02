Ligue des Champions : Real Madrid – Manchester City, voir le match en direct et en streaming

Le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi soir (21h) en Ligue des Champions. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

C’est sans doute le plus gros choc de ces 8es de finale de la Ligue des Champions : le Real Madrid accueille Manchester City ce mercredi soir au stade Santiago Bernabeu pour la manche aller (coup d’envoi à 21 heures). Zinedine Zidane vs Pep Guardiola… Le recordman de victoires dans cette épreuve et triple lauréat entre 2016 et 2018 défie le champion d’Angleterre en titre… L’un des deux sortira prématurément de la compétition.

Les compos probables de Zidane et Guardiola

Pour cete affiche très alléchante, Zinedine Zidane devra composer sans Hazard ni Asensio blessés. Il pourrait aligner un 4-4-2 avec un milieu renforcé, les Français Varane et Mendy en défense, et la paire Benzema et Vinicius en attaque. De son côté, Pep Guardiola voyage sans Sané blessé. Il devrait aligner un 4-3-3 avec Laporte en défense, et Agüero en pointe entouré par Sterling et Mahrez.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Varane, Ramos, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos, Valverde – Vinicius, Benzema.

Manchester City : Ederson – Walker, Fernandinho, Laporte, Zinchenko – De Bruyne, Rodri, David Silva – Mahrez, Agüero, Sterling.

Foot en direct : comment voir Real – City en streaming

Comment voir ce duel ? Une seule offre légale est disponible pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : sur RMC Sport 2, chaîne du groupe Altice ! Un abonnement à 9 euros par mois (en plus de celui SFR de base) est requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez également vous connecter sur le site de SFR, sur Internet, afin de visionner le match Real Madrid – Manchester City sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, moyennant un ticket d’entrée à 19 euros par mois.