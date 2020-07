Ligue des Champions : suivez le tirage au sort en temps réel !

Le tirage au sort des quarts et demies de la Ligue des Champions a lieu ce vendredi à partir de midi. Suivez le en direct sur Foot Légende !

Le gratin du football est réuni en visioconférence, avec le regard tourné vers le siège de l’UEFA à Nyon (Suisse) ce vendredi, où se tient le tirage au sort de la Ligue des Champions à partir de midi. Deux clubs français sont encore engagés dans la compétition : le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts après avoir écarté Dortmund au tour précédent et l’Olympique Lyonnais qui doit encore disputer son 8e retour face à la Juventus Turin (victoire 1-0 à l’aller). Ce rendez-vous permettra de déterminer le tableau complet jusqu’à la finale.

Le tirage sera total, ce qui signifie que deux clubs d’un même pays peuvent se rencontrer dès les quarts de finale. Pour rappel, un Final 8 inédit a été élaboré : tous les matchs des quarts, demies et la finale se joueront à Lisbonne entre le 12 et le 23 août, dans les stades de Luz et José Alvalade. Les quarts et demies se joueront à élimination directe, le format aller-retour ayant été abandonné. A noter, le tenant du titre, Liverpool est absent après avoir échoué face à l’Atletico Madrid en 8es.

Les clubs encore en lice en Ligue des Champions :

Paris Saint-Germain

Leipzig

Atalanta Bergame

Atletico Madrid

Juventus Turin ou Lyon (0-1 à l’aller)

Manchester City ou Real Madrid (2-1 à l’aller)

Bayern Munich ou Chelsea (3-0 à l’aller)

FC Barcelone ou Naples (1-1 à l’aller)

Le tableau des quarts :

Match 1 : Real Madrid ou Manchester City – Lyon ou Juventus Turin

Match 2 : Leipzig – Atletico Madrid

Match 3 : Naples ou FC Barcelone – Chelsea ou Bayern Munich

Match 4 : Atalanta Bergame – Paris Saint-Germain

Le tableau des demies :

Vainqueur Match 1 – Vainqueur Match 3

Vainqueur Match 2 – Vainqueur Match 4

Pour vous éviter une crampe de l’index sur la touche F5, notez que cette page sera rafraîchie automatiquement toutes les 20 secondes.

12h37 : merci d’avoir suivi le tirage en notre compagnie et bon appétit si vous passez à table. A très vite sur FootLégende pour l’analyse de ce tirage et les réactions.

12h32 : s’il se défait de la Juventus, puis du Real Madrid ou de Manchester City, Lyon affrontera ensuite le Barça, Naples, Chelsea ou le Bayern Munich. Jean-Michel Aulas ne pouvait rêver pire tirage !!

12h31 : s’il se qualifie, le PSG défiera ensuite le vainqueur de Leipzig – Atletico Madrid ! Les Parisiens ne pouvaient rêver tirage plus clément !!

12h28 : le Paris Saint-Germain affrontera l’Atalanta Bergame en quarts !

12h26 : Lyon affrontera le Real Madrid ou Manchester City s’il élimine la Juventus Turin en 8es !!

12h25 : allez, cette fois c’est vraiment parti !!

12h20 : l’entraîneur démissionnaire de Bordeaux, Paulo Sousa est invité sur le plateau pour procéder au tirage. Les mauvaises langues diront que l’UEFA a exigé son départ des Girondins pour avoir le droit d’endosser cette responsabilité.

12h16 : le tour de table est fini. Le secrétaire général de l’UEFA Giorgio Marchetti entre en piste. Le tirage ne devrait plus tarder désormais.

12h13 : j’aurais aimé vous rapporter les propos de Juninho et Leonardo mais les directeurs sportifs de l’OL et du PSG ont choisi de répondre en brésilien et j’ai fait allemand en deuxième langue. 😕

12h11 : si l’un d’entre vous a des compétences dans la mise en place de visios, merci de contacter l’UEFA d’urgence car les liaisons entre Nyon d’une part, l’Atletico et le Real de l’autre, ne fonctionnent pas du tout. Du grand art.

12h09 : bon… vous avez le temps d’aller recharger en boisson ou d’assouvir un besoin pressant, le présentateur est en train de faire un tour de table avec les représentants de chaque club encore en lice.

12h04 : c’est parti les amis ! Un sbire de l’UEFA explique actuellement les modalités du tirage.

12h00 : la saison passée, Lyon avait atteint les 8es de finale avant d’être balayé par le Barça. L’OL est à 90 minutes de faire mieux cette saison, mais il lui faudra résister à la Juve après avoir remporté (1-0) le match aller.

11h59 : pour rappel, le PSG s’est qualifié pour les quarts pour la première fois depuis quatre ans, après avoir subi des échecs cuisants face au Barça, au Real Madrid et à Manchester United ces trois dernières années. A n’en pas douter, tomber sur Leipzig ou Bergame, deux adversaires largement à sa portée, ne serait pas pour lui déplaire. Depuis le début de l’ère qatarie, les Parisiens n’ont jamais atteint les demies.

11h56 : restez connecté, le début de la cérémonie doit débuter dans moins de cinq minutes…

11h45 : Bienvenue à tous sur Foot Légende ! Merci de suivre avec nous le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions. Celui-ci va commencer dans quelques minutes !