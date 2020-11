Ligue 1 : Nice – Monaco, voir le match en direct et en streaming

Nice reçoit Monaco ce dimanche (17h), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Présentation et solutions pour suivre ce match en direct, via le streaming foot légal.

Place au derby de la Côte d’Azur programmé ce dimanche 8 novembre 2020 ! Avant ce duel important, force est de constater que les deux clubs ne sont distancés que de trois points. En effet, Nice occupe la 5e place du classement en Ligue 1 avec 17 points au compteur. De son côté, Monaco est 9e et possède 14 points dans son escarcelle. En cas de succès, l’OGCN pourrait se retrouver sur le podium du championnat. De son côté, l’ASM a l’occasion de se rapprocher du « Top 5 » ce qui serait une bonne chose étant donné qu’on arrive au quart de la saison en L1.

Au niveau de la forme des deux équipes, on peut dire qu’elles alternent le bon et le moins bon. En Ligue Europa, Nice a été vaincu par le Slavia Prague (2-3). Après trois journées de C3, les Aiglons occupent la 3e place du groupe C. Bilan à mi-parcours : 3 points sur 9 ce qui n’est pas fameux… La course à la qualification pour le tour suivant sera intense jusqu’au bout pour l’OGCN. De son côté, Monaco ne dispute pas de compétition européenne. Le beau succès contre Bordeaux (4-0) a fait un bien fou aux hommes de Niko Kovac.

Foot en direct : comment voir Nice – Monaco en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : la chaîne cryptée Canal+. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez souscrire directement sur le site Mycanal.fr, ou passer par votre fournisseur Internet habituel. Vous pouvez également visionner la rencontre Nice – Monaco sur votre tablette ou votre smartphone.

Images de IconSport