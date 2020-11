Lille et Galtier ont énervé le Milan

Lille a ramené une victoire historique (0-3) de Milan jeudi soir en Ligue Europa. La plus belle de la carrière de Christophe Galtier.

Lille a offert une bouffée d’oxygène bienvenue au football français qui avait jusque là concédé quatre défaites (Marseille, Paris, Rennes et Nice) en quatre matchs cette semaine sur la scène européenne. Jeudi soir, le LOSC s’est imposé brillamment (0-3) à San Siro face à l’AC Milan pourtant leader de Serie A et invaincu jusque là, grâce à un superbe triplé de Yucuf Yazici. De quoi rendre jaloux Zlatan Ibrahimovic qui n’a pas su prendre la défense des Dogues à défaut. Au classement, les hommes de Christophe Galtier passent en tête avec 7 points.

Galtier – « Milan va être énervé »

La qualification est-elle dans la poche ? « Je pense qu’il nous faudra au moins une victoire. Au prochain match, on va recevoir le Milan AC qui va être un peu énervé quand même. Il faudra faire au moins une victoire pour se qualifier », a compté l’entraîneur lillois au micro de RMC Sport. On est en tête du groupe, on a une bonne différence de buts, on est sur la confiance. Il faut être sur la confiance et non pas sur le relâchement », a-t-il poursuivi.

« On va redonner quelques coups de tournevis pendant le voyage pour se préparer pour le match de Brest qui arrive rapidement », a prévenu Galtier. « Je suis fier d’eux. Ils ont réussi une grosse performance. Sur un plan personnel, j’ai connu des grosses victoires avec Saint-Etienne en Coupe d’Europe. Mais battre Milan qui n’avait plus perdu depuis vingt-quatre matchs, c’est sans doute mon plus bel exploit », a conclu le coach lillois.

Images de IconSport