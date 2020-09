Les dirigeants de l’OM ont l’air de vouloir explorer à fond la piste qui mène directement à Luis Suarez (Watford).

On sait que les Phocéens recherchent un nouvel attaquant axial, avec un profil différent de celui de Dario Benedetto. Il y a quelques jours, on avait eu vent de l’intérêt de Marseille pour Suarez. Ce dimanche, L’Equipe enfonce le clou. En clair, le footballeur colombien âgé de 22 ans serait bien une cible importante pour le club marseillais.

Les pensionnaires du Stade Vélodrome auraient transmis une première proposition d’environ 13 millions d’euros, sans compter les bonus. Problème : cette offre n’aurait pas fait mouche chez les Hornets. Ces derniers réclameraient entre 20 et 25 millions d’euros pour Luis Suarez. A priori, ils ne devraient pas faire un cadeau financier à l’OM dans le cadre de ce mercato estival… En effet, le board de Watford n’a pas digéré le feuilleton Pape Gueye.

Le dossier Suarez plombé par l’affaire Gueye ?

Alors que son contrat au Havre expirait le 30 juin dernier, Pape Gueye s’était engagé durant le mois de janvier en faveur du club anglais pour cette saison 2020/2021. Six mois plus tard, le milieu avait dénoncé cet accord. En effet, lui et son nouvel agent estimaient que plusieurs irrégularités contractuelles, sans oublier le montant de son salaire trop faible à son goût, sautaient aux yeux.

Finalement, Gueye n’avait pas rejoint Watford et privilégié une aventure… à l’OM ! Pour en revenir à Luis Suarez, notez qu’il était prêté au Real Saragosse la saison passée. En Espagne, le goleador a réussi à marquer 19 buts et à effectuer 6 passes décisives en l’espace de 39 matches. Ses prestations ont séduit la cellule recrutement de l’OM.

Images de IconSport