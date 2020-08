Lyon : Aulas grince des dents contre ces deux dirigeants présomptueux

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas refuse d’accorder le mérite de la qualification en Ligue des Champions à Didier Quillot.

« Nous avons été très critiqués au moment de l’arrêt mais j’ai le sentiment que Lyon et Paris avaient plus de fraîcheur que Manchester City et l’Atalanta Bergame en fin de match », a réagi Didier Quillot après la victoire (3-1) de Lyon aux dépens de Manchester City samedi soir en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le directeur général de la Ligue de Football Professionnel estime ainsi que la décision de ne pas reprendre la Ligue 1 à l’inverse de nos voisins européens a aidé l’OL à se qualifier.

Aulas répond à Quillot et Le Graët

Evidemment, Jean-Michel Aulas juge ce constat déplacé, sachant que la décision de la LFP prive Lyon d’une qualification européenne par le biais du championnat. « Le sujet n’était pas sur un problème de fatigue. On a vu que le Bayern, qui a joué beaucoup de matchs, était en parfaite condition physique. J’ai vu aussi Leipzig avec une condition physique exemplaire », a-t-il noté. « Je pense que ça vient de la préparation. Ceux qui vous disent que c’était une embellie d’arrêter le championnat pour permettre au PSG et à l’OL d’être en bonne forme se moquent de vous. Il y a évidemment un déficit athlétique à combler », a ajouté le président de l’OL sur RMC.

Une réponse également adressée au président de la FFF Noël Le Graët qui a lui aussi tenu un discours similaire à celui de Quillot. « On ne peut pas dire qu’ils étaient tous contents de ne pas jouer (sourires) mais force est de constater qu’ils se sont très bien préparés. Le PSG et l’OL ont bien profité du repos et ont mis en place un deuxième cycle de préparation physique exemplaire. Et comme mentalement et techniquement, ils n’ont rien à envier à qui que ce soit, cela s’est très bien passé », avait-il avancé quelques heures plus tôt dans les colonnes du journal Le Parisien.

Images de IconSport