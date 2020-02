Lyon – Juve : ce que Garcia a prévu de faire contre Ronaldo

Comment l’entraîneur lyonnais Rudi Garcia compte-t-il s’y prendre pour contenir Cristiano Ronaldo ce soir lors du choc face à la Juventus Turin en Ligue des Champions ?

L’Olympique Lyonnais affronte la Juventus Turin ce mercredi soir (21 heures) au Groupama Stadium à l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre compliquée pour laquelle Rudi Garcia sera toujours privé de son stratège Memphis Depay blessé. Comment compte-t-il s’y prendre pour contrarier le leader de Serie A, porté par Cristiano Ronaldo en pleine bourre depuis trois mois, avec 19 buts marqués en 15 matchs ?

Pas de plan anti Ronaldo pour Garcia

Interrogé sur le sujet, l’entraîneur lyonnais affirme ne pas vouloir mettre en place de plan spécial contre le Portugais. « Quand on discute avec Anthony Lopes (gardien de l’OL et coéquipier de CR7 en sélection), il n’est pas surpris de ce qu’il fait à cet âge-là. C’est un formidable professionnel, il travaille certainement plus que les autres avant et après les séances. C’est toujours quelque chose d’intéressant pour le foot d’avoir des joueurs de ce niveau-là. Il fait partie des meilleurs joueurs de la planète », a d’abord constaté Rudi Garcia.

« C’est super de l’avoir en face de nous, même si on va essayer qu’il nous fasse moins de misères qu’à d’autres. Mais on ne va pas faire un plan contre Ronaldo, parce qu’il faudrait aussi un plan pour Dybala, et beaucoup d’autres. Il faut résoudre les problèmes collectivement », a prôné l’entraîneur lyonnais en conférence de presse.

Les compos probables de Lyon – Juventus

Lyon : Lopes – Denayer, Marcelo, Marçal – Dubois, Tousart, Aouar, Cornet – Toko Ekambi, Dembélé, Terrier.

Juventus : Szczesny – Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro – Bentancur, Pjanic, Rabiot – Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

