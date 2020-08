Lyon : ça bouillonne dans les têtes de Garcia et Juninho

Lyon sort de la Ligue des Champions la tête haute malgré la déception de la lourde défaite (3-0) face au Bayern Munich en demies. Les réactions de Rudi Garcia et Juninho.

L’Olympique Lyonnais a réussi le plus beau parcours de son histoire en Ligue des Champions cette saison, éliminant la Juventus Turin puis Manchester City aux tours précédents. Les coéquipiers d’Houssem Aouar sont finalement tombés face au Bayern Munich (3-0) mercredi soir en demi-finale. Si le score est lourd, les Rhodaniens sortent avec les honneurs mais aussi la frustration de ne pas avoir converti une ou plusieurs grosses occasions, ce qui aurait pu donner une tout autre tournure à la rencontre.

Entre déception et fierté pour Garcia et Juninho

« Même si on peut être fiers de notre parcours et de notre match, la déception domine. Les deux premières occasions, nous les avons. Et on prend un but sur un exploit individuel de Gnabry », a regretté Rudi Garcia. « Ce sentiment d’injustice nous habite un peu. Après on prend un 2e but sur une perte de balle, on sait qu’ils sont très bons sur les centres. A 2-0, ça devient compliqué. Mais bravo à mes joueurs. On y croyait, on avait raison d’y croire », a félicité l’entraîneur lyonnais au micro de RMC Sport.

Même sentiment du côté du directeur sportif Juninho. « On est tous tristes, une élimination en demi-finale de la Ligue des Champions, ce n’est pas facile du tout. Mais je pense qu’on sort avec la tête haute », a-t-il estimé. « Je suis fier de tous les joueurs, du staff, du travail effectué. Pour battre une équipe comme ça, il faut beaucoup de réussite et d’efficacité. Peut-être que sur le début du match avec un ou deux buts sur nos occasions, peut-être que le résultat aurait été différent », a présumé le Brésilien.

Images de IconSport