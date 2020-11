Manchester City : Guardiola a un fort pressentiment

Eliminé par Lyon la saison passée, Pep Guardiola pense que cette année sera la bonne pour Manchester City en Ligue des Champions.

Manchester City se déplace à l’Olympiakos ce mercredi à l’occasion de la 4e journée de Ligue des Champions. Leader de son groupe (qui comprend aussi Porto et Marseille) avec 3 victoires en 3 matchs, le club anglais peut décrocher son billet pour les 8es de finale dès ce soir. Pep Guardiola s’en réjouit mais voit déjà plus loin, sentant son équipe capable d’aller enfin au bout dans la compétition, ce qu’elle n’a jamais réussi à faire depuis sa prise de fonction.

Guardiola a un super feeling pour la Ligue des Champions

« Gagner la Ligue des Champions n’est pas une obsession. On veut tout donner, on essaye de faire du mieux possible. On a une chance de nous qualifier, c’est génial de faire partie des seize meilleurs en Europe. On va essayer de le faire, même si on aura encore deux chances en plus. Mathématiquement, il nous faut encore une victoire », a-t-il d’abord résumé.

« J’ai le sentiment que nous allons faire de grandes choses cette saison. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le début, je le sens. J’attends une réaction depuis la défaite contre Lyon au Portugal (1-3 en quart de finale la saison passée). J’ai un super feeling », a prétendu le coach espagnol qui connaît des difficultés en championnat en ce début de saison, avec seulement 3 victoires en 8 matchs et une 12e place peu flatteuse au classement de Premier League.

