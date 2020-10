Manchester City : Guardiola n’a pas digéré le traumatisme lyonnais

De retour en Ligue des Champions ce mercredi contre Porto, Pep Guardiola est revenu sur l’élimination face à Lyon en août dernier.

Deux mois après l’immense désillusion subie face à Lyon (3-1) à Lisbonne en quart de finale, Manchester City retrouve la Ligue des Champions ce mercredi soir. Placés dans le même groupe que l’Olympique de Marseille (qui se déplace sur le terrain de l’Olympiakos), les Citizens affrontent le FC Porto à domicile. L’occasion de tourner la page et d’oublier un peu le traumatisme vécu face aux coéquipiers de Memphis Depay lors du Final 8.

Guardiola se sent responsable de la défaite contre Lyon

« C’était un moment compliqué, je me sens responsable de la défaite. Le club et les joueurs ont tout donné, je me sens responsable de ne pas avoir atteint nos objectifs », a concédé Pep Guardiola en conférence de presse. « Nous devons accepter la réalité, nous n’étions pas assez bons. Nous n’avons pas mal joué. Nous avons bien joué, nous avons eu notre chance, mais nous avons fait des erreurs qui, dans cette compétition, vous empêchent d’aller plus loin », a-t-il poursuivi.

« Je me sens mal vis-à-vis des joueurs. C’est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, et nous chercherons à la saisir », a conclu l’entraîneur espagnol qui n’a jamais dépassé les quarts de finale depuis son arrivée à Manchester en 2016. Soit quatre ans d’échec. Cela fait long pour un entraîneur de sa trempe, précisément engagé par les Citizens pour franchir un cap en Ligue des Champions.

