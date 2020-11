Maradona, revivez ses plus belles actions

FootLégende vous propose une sélection vidéo des plus beaux exploits de la légende du football Diego Maradona.

Il était tout à la fois. Dieu et le plus humain des humains. L’enfant des bidonvilles de Buenos Aires ayant conquis le monde, sans jamais oublier d’où il vient. L’ange et le démon, capable dans le même match de marquer les deux buts les plus fous de l’histoire du football : l’un de la main, l’autre d’une chevauchée fantastique depuis le milieu de terrain.

Il était un tableau de Picasso et une fresque de Michel Ange. Mozart et Dostoïevski. Hugo et Kafka. Prince et révolutionnaire. Pape idolatré et doigt tendu à la doxa. Voyou des bas quartiers et souverain incontesté. As et 10. L’inaccessible et la simplicité. La force et la sensibilité.

Il était le football. Il était le peuple. Il était la passion, avec tout ce qu’elle comporte d’excès. Il était la vie. Bien plus qu’un jongleur de ballon, Diego Maradona est mort, laissant derrière lui un cortège mondial d’orphelins et de souvenirs éternels.

Les exploits inoubliables de Maradona

La main de Dieu (Argentine – Angleterre, 1986)

Le but du Siècle (Argentine – Angleterre, 1986)

La boucherie (Barcelone – Bilbao, 1984)

L’échauffement selon Maradona

TOP dribbles

TOP buts

Images de IconSport