Mercato / Real : Zidane, Mbappé… Une légende dégaine

Qu’on se le dise, l’ancien gardien de but Iker Casillas apprécie beaucoup Zinedine Zidane (Real Madrid) ou encore Kylian Mbappé (PSG).

Lors d’un entretien accordé au youtubeur DjMaRiio, Casillas a pris la défense de Zidane. Pour lui, il ne faut pas pointer du doigt l’entraîneur du Real Madrid lorsqu’un ou deux matches se déroulent mal. « Nous sommes devenus très exigeants avec ce Real Madrid. Nous devons donner du temps à Zidane et aux gens du club », a analysé « San Iker ». Iker Casillas juge donc qu’il ne faudra pas se séparer de Zidane en fin de saison.

Puis l’Espagnol a vanté les mérites de l’attaquant Vinicius Junior. « San Iker » considère que le footballeur brésilien a toutes les qualités requises afin de devenir exceptionnel. « J’aime Vinicius. Dès qu’il sera plus calme, qu’il saura améliorer sa qualité de vitesse – de dribble et qu’il aura un peu plus de précision dans la zone décisive, il sera un grand joueur. »

Mbappé au Real ? Un grand « oui » pour Casillas !

A propos de Kylian Mbappé, qui cartonne au PSG, Iker Casillas pense tout simplement que ce dernier est « un joueur exceptionnel ». Pour la légende du Real Madrid, « tout le monde voit sa qualité » immédiatement lorsqu’il se trouve sur le rectangle vert. « San Iker » est persuadé que tout le monde serait « heureux » de le voir débarquer au Real Madrid pendant le mercato estival.

Problème : les dirigeants du PSG ne l’entendent pas du tout de cette oreille. Ils désirent ardemment conserver le champion du monde au Parc des Princes au moins un an de plus. Le duo Al-Khelaïfi – Leonardo espère que Mbappé acceptera même de prolonger son contrat au Parc des Princes.

Images de IconSport