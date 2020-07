Mercato / Barça : 5 joueurs dont un Français poussés vers la sortie

Le Barça va devoir se séparer de certains joueurs afin de pouvoir recruter cet été. Découvrez ceux dont le club souhaite se délester.

En passe de perdre la Liga, le FC Barcelone s’achemine tout droit (à moins qu’il ne remporte la Ligue des Champions en août) vers un bilan peu flatteur à l’heure de juger sa saison. Dès lors, et sachant que les élections pour la présidence du club auront lieu en 2021, le président Josep Maria Bartomeu va être obligé de réussir au moins un gros coup sur le marché des transferts afin de rassurer les socios. Problème, les caisses sont vides et la masse salariale déjà très imposante. Une seule solution dès lors : vendre des joueurs.

Le Barça veut se séparer de Coutinho, Dembélé, Vidal, Rakitic et Semedo

Selon ESPN, cinq vont être poussés vers la sortie cet été : le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho de retour d’un prêt au Bayern Munich qui n’a pas souhaité lever l’option d’achat, l’ailier français Ousmane Dembélé sur courant alternatif depuis son arrivée et plombé par de multiples blessures, les milieux de terrain chilien Arturo Vidal et croate Ivan Rakitic à qui il ne reste plus qu’un an de contrat, et le latéral droit portugais Nelson Semedo.

Griezmann, Umtiti et Todibo pas cités

A noter, les Français Antoine Griezmann, Samuel Umtiti et Jean-Clair Todibo ne figurent pas dans cette liste. Ils ont pourtant régulièrement été annoncés comme de possibles partants. Le premier en raison de sa première saison mitigée, sa relation supposée compliquée avec Lionel Messi et la prétendue volonté du Barça de récupérer Neymar au PSG pour le mettre à sa place. Le second sort de deux années plombées par les blessures qui lui ont fait perdre sa place au profit de Clément Lenglet. Le troisième n’a pas encore le niveau espéré et aurait besoin de s’aguerrir. L’OM a été annoncé sur les rangs cette semaine, pour le récupérer en prêt.

Images de IconSport