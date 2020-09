Mercato : le Barça fait un coup tordu à Messi

Le Barça a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot domicile. Devinez quel joueur le club a a choisi de mettre en avant…

Tandis que Jorge Messi est à Barcelone ce mercredi où il doit s’entretenir avec le président Josep Maria Bartomeu au sujet de l’avenir de son fils désireux de quitter la Catalogne, les Blaugrana ont dévoilé dans le même temps leur nouveau maillot domicile pour la saison à venir. Et ô surprise, le Barça a choisi de mettre six joueurs à l’affiche : les Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, le défenseur Gérard Piqué, le milieu Frenkie de Jong, le gardien Marc-André ter Stegen, et…

Lionel Messi, mis en avant sur le cliché ! Etonnant timing. Une provocation à l’égard de l’Argentin ? Un signe que l’affaire est en passe d’être réglée, que Messi va bientôt rentrer dans le rang ? Ou un message du Barça destiné au sextuple Ballon d’Or et aux supporters pour leur signifier qu’ils n’ont aucune intention de laisser partir la star ? Les prochaines heures permettront déjà d’en savoir plus, la presse locale ne manquera pas d’obtenir des informations sur la tenue des discussions entre Messi père et Bartomeu.

Lionel Messi portera-t-il vraiment le nouveau maillot ? Pour rappel, La Pulga souhaite être libérée de sa dernière année de contrat, ce que la direction du club refuse, protégée par la clause libératoire de 700 millions d’euros incluse dans son bail. A noter, l’Argentin était attendu ce mercredi matin au Camp Nou pour participer à la cérémonie d’adieu organisée en l’honneur d’Ivan Rakitic, partant pour le FC Séville.

