Barça et Juve signent les premiers gros coups du mercato !

Le Barça et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour les transferts des milieux de terrain Miralem Pjanic et Arthur Melo.

Le FC Barcelone et la Juventus Turin viennent de lancer le mercato européen en réalisant une sorte d’échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic. Les deux joueurs termineront la saison dans leur club respectif avant de se croiser cet été : le milieu brésilien de 23 ans atterrira dans le Piémont tandis que le milieu bosnien de 30 ans se posera en Catalogne. L’information a été officialisée lundi soir par les deux clubs.

Arthur à la Juve pour 72M€ + 10, Pjanic au Barça pour 60 M€ + 5

Dans le détail, Arthur (qui portait le maillot blaugrana depuis deux ans et possédait encore quatre ans de contrat) va ramener 72 millions d’euros plus 10 de bonus dans les caisses barcelonaises. La Vieille Dame a donc fourni un effort important pour recruter le talentueux international auriverde (20 sélections). Mais en réalité, elle va en récupérer la majeure partie puisque de l’autre côté de la balance, elle a trouvé un accord avec le Barça pour la vente de Miralem Pjanic (à la Juve depuis quatre ans) à hauteur de 60 millions d’euros plus 5 de bonus. A noter, une clause libératoire de 400 millions d’euros a été fixée dans son contrat.

L’ancien Lyonnais s’est engagé pour les quatre prochaines années. Qui du Barça ou de la Juve a réussi la meilleure opération sportive ? Arthur a réagi à cette annonce de transfert en affirmant être toujours impliqué et concentré sur le Barça. « Désormais concentrés sur le présent, nous avons des objectifs importants à Barcelone et je continuerai à tout donner jusqu’à la fin pour mes coéquipiers et pour tous les supporters. Merci beaucoup pour votre soutien ! A demain », a-t-il écrit sur Twitter. On se demande bien ce qu’il adviendrait si le Barça et la Juve devaient se croiser en Ligue des Champions…

