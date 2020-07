Mercato / PSG : Neymar « devrait revenir au Barça »

Ami et ancien coéquipier au Barça et au PSG, Daniel Alves conseille à Neymar de retourner en Catalogne.

Depuis le départ de Neymar au Paris Saint-Germain en 2017, le FC Barcelone a perdu de sa superbe, en particulier en Ligue des Champions. Lionel Messi est quelque peu orphelin et serait sans doute heureux de voir le Brésilien revenir. Dani Alves, qui connaît bien l’attaquant parisien ainsi que le club catalan, pense que Neymar devrait retourner au Barça.

A la place de Neymar, Alves ne réfléchirait pas

« Si j’étais lui, je reviendrais sans réfléchir. Si le Barça n’est pas venu avant pour Ney, c’était par rancoeur, mais ils savent qu’il peut beaucoup aider Messi afin que le Barça redevienne géant », a-t-il considéré au micro de Catalunya Radio. « Le football est de plus en plus équilibré et bien que vous ayez Messi, Neymar ou Cristiano, l’équipe est primordiale. Si vous jouez avec Messi ou Neymar, c’est comme si vous jouiez avec treize joueurs, mais vous avez besoin d’une équipe », a ajouté Daniel Alves.

Certains bruits de couloir laissent entendre qu’en 2017, le latéral droit a eu une influence sur le transfert de Neymar au PSG, qu’il venait lui-même de rejoindre quelques jours plus tôt. Il s’en défend. « Je l’ai convaincu que d’une seule chose et une fois. En 2013 quand il avait le choix entre le Real et le Barça », se souvient-il. Neymar jouait alors à Santos. « Il avait une offre super alléchante du Real Madrid et je lui ai dis : « si tu recherches l’argent, va à Madrid, si tu veux être heureux, va au Barça ». Je ne l’ai convaincu de rien de plus. Beaucoup de bêtises ont circulé », a expliqué Dani Alves.

Images de IconSport