Mercato / PSG : gros rebondissement pour l’avenir de Mbappé !

Courtisé de longue date par le Real Madrid, l’attaquant Kylian Mbappé sera-t-il toujours au PSG la saison prochaine ?

Tout le monde le sait, le Real Madrid rêve de pouvoir attirer Kylian Mbappé. C’était déjà le cas il y a deux ans et demi, mais l’ancien Monégasque avait finalement opté pour le Paris Saint-Germain. Ce n’est sûrement que partie remise, dans la mesure où l’attaquant de 21 ans n’a jamais caché son intérêt pour la Maison Blanche. Le mariage aura (très probablement) lieu un jour. Reste à savoir quand. Les dernières rumeurs laissaient entendre qu’une offensive pourrait être lancée dès la fin de saison.

Le Real à l’assaut de Mbappé… en 2021 ?

Finalement, le président Florentino Perez pourrait revoir son plan. En effet, AS annonce ce jeudi que la direction du Real pencherait désormais plutôt pour un transfert en 2021. La raison serait simple : le champion du monde 2018 ne possèdera alors plus qu’un an de contrat avec les champions de France, qui seront par conséquent contraints et forcés de négocier son départ, pour éviter de voir leur pépite partir libre un an plus tard, ce qui serait une catastrophe financière étant donné sa valeur marchande.

Pour réussir son coup, le Real mise néanmoins sur une donnée fondamentale : Kylian Mbappé ne doit pas prolonger son contrat à Paris d’ici là. Or, de son côté, le PSG souhaite bien évidemment le contraire. Toujours selon le journal sportif madrilène, une offre devrait être transmise à l’international français avant le début de l’Euro 2020. Reste à savoir s’il l’acceptera. Si tel n’est pas le cas, cela signifiera vraisemblablement qu’il ne souhaite pas s’éterniser dans la capitale française.

