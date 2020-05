Mercato / PSG : la réponse tombe pour Neymar

Le Barça va-t-il oui ou non tenter d’arracher l’attaquant Neymar au PSG cet été ? La direction aurait pris une grande décision.

Dimanche, le journal Sport a mis la pression sur la direction du FC Barcelone à propos du cas Neymar, en affirmant que les joueurs et le staff du club blaugrana désiraient le voir revenir, et en pressant le président Josep Maria Bartomeu de se positionner clairement sur ce dossier. De son côté, la presse locale semble sure d’elle : l’attaquant brésilien désire (comme l’été dernier) quitter le Paris Saint-Germain pour retourner à Barcelone, d’où il était parti en 2017.

Le Barça laisse tomber pour Neymar

Marca apporte la (sa) réponse ce lundi. Le quotidien sportif madrilène affirme que l’international auriverde n’est pas du tout une priorité pour le club catalan qui vise avant tout deux renforts : l’attaquant argentin de l’Inter Milan Lautaro Martinez et le milieu de terrain bosnien de la Juventus Turin Miralem Pjanic. Deux recrutements qui ont un coût et empêcheront à coup sûr le Barça de viser également la star parisienne.

La direction blaugrana considère que Neymar n’est pas une cible réaliste en raison de la conjoncture économique actuelle, son prix étant en adéquation avec les finances du club. Même si l’indemnité de transfert pourrait être ramenée à 165 millions d’euros (alors qu’il avait coûté 222 M€ au PSG en 2017), le poids de son salaire serait rédhibitoire. Le Brésilien pourrait donc devoir se résoudre à poursuivre l’aventure dans la capitale française, où il dispose encore de deux ans de contrat.

Images de IconSport