Mercato / PSG : pourquoi le Barça n’aura pas Neymar !

Le patron de Mediapro, Jaume Roures a expliqué pourquoi le Barça ne pourra pas recruter l’attaquant du PSG Neymar.

Pas une semaine ne passe sans que l’avenir de Neymar ne soit discuté. La rumeur la plus tenace est évidemment celle qui le renvoie au FC Barcelone, d’où il est parti à l’intersaison 2017 pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors d’un transfert record à 222 millions d’euros. L’été dernier, le Brésilien a tout tenté pour revenir en Catalogne, mais les deux clubs n’ont pas pu trouver d’accord financier, les offres formulées par les Blaugrana ayant été repoussées par le directeur sportif Leonardo.

Très endetté, le Barça n’a pas d’argent pour Neymar

En sera-t-il autrement l’été prochain ? Plusieurs journaux affirment que l’attaquant de 28 ans a toujours envie de quitter la capitale française. D’autres estiment qu’étant donné le contexte économique actuel du football, un transfert est peu probable. Supporter du Barça et patron de Mediapro (qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine), Jaume Roures fait partie de cette seconde catégorie, estimant que le club catalan n’a absolument pas les moyens pour s’offrir ses services.

« Le Barça a une dette énorme que la direction camoufle, mais qui existe, qui n’est pas remboursable à court terme et que la crise de la pandémie de coronavirus va aggraver parce que l’argent ne rentrera pas », a-t-il accusé auprès du media ABC. « Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez pendant six ans et rentrer chez vous en laissant un trou de 500, 800 ou 1 000 millions. Il n’y a pas d’argent pour recruter Neymar », a prévenu Jaume Roures.

