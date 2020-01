Mercato / PSG : cette légende du Real fait une offense à Mbappé

S’il avait le choix, l’attaquant de légende Hugo Sanchez ne privilégierait pas Kylian Mbappé pour prendre le relais de Karim Benzema au Real Madrid.

Alors que le Real Madrid vient d’enchaîner deux matchs d’affilée sans marquer, la question de recruter un nouvel attaquant a été posée à Zinedine Zidane. Ce dernier a répondu par la négative en affirmant avoir tout ce dont il a besoin. Mais le dossier n’est pas nouveau, il revient sur la table chaque été. Il ne manquera pas d’être de nouveau débattu en fin de saison, d’autant que Karim Benzema ne possédera plus qu’un an de contrat. Si les dirigeants espèrent le prolonger, à 32 ans, le Français aura bientôt besoin d’un concurrent.

Hugo Sanchez milite pour Kane au Real

Car pour l’heure, l’ancien Lyonnais est un peu seul au milieu du désert. Evidemment, tout le monde pense au prodige français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, suivi de très, très près par les dirigeants merengue. Tout le monde ? Pas tout à fait. Interrogé sur l’identité de l’avant-centre idéal pour le Real, la légende du club Hugo Sanchez penche plutôt pour Harry Kane (Tottenham). « Je pense que le Real doit avoir deux équipes et, par conséquent, deux attaquants de pointe très forts. Et plus encore après le départ de Cristiano », a-t-il suggéré auprès de Marca.

« Il n’y a pas de remplaçant à Benzema pour le moment. Et, pour répondre à la question, j’aime beaucoup Harry Kane », a confié l’ancien attaquant mexicain de 61 ans (208 buts en 283 matchs avec le Real entre 1985 et 1992). « Je le recruterais, même s’il coûtait 200 millions d’euros. Cristiano a également coûté cher à l’époque et regardez le résultat. Connaissant Florentino (Perez, le président), avec la magie dont il dispose, a sûrement inventé quelque chose pour répondre à ce besoin, même si je sais que la rénovation du Bernabéu peut affaiblir son budget pour recruter », a-t-il présumé.

