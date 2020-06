Mercato : Rennes fait des annonces fortes pour Camavinga et Niang

Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck a fait le point sur les dossiers Eduardo Camavinga et M’Baye Niang.

On n’atteint pas la 3e place de Ligue 1 (même avec une saison tronquée) sans posséder quelques grands talents dans son équipe. C’est le cas du Stade Rennais, autour de qui tournent de nombreuses rumeurs de transferts. Deux joueurs ont particulièrement focalisé l’attention ces dernières semaines. Le premier : le milieu de terrain Eduardo Camavinga courtisé par le Real Madrid, mais aussi suivi de près par le Paris Saint-Germain ou encore Dortmund. Le second : l’attaquant M’Baye Niang, annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille.

Pas un coup de téléphone de l’OM pour Niang

De passage en conférence de presse ce lundi, le président du club breton Nicolas Holveck a déminé le terrain, affirmant n’avoir reçu aucune offre formelle, ni pour l’un, ni pour l’autre. « Il y a beaucoup d’intérêts, mais on n’a reçu aucune proposition pour Mbaye Niang et même pas un coup de téléphone de l’OM. Certes il a fait part de son envie d’évoluer sous d’autres cieux, mais pas de manière aussi véhémente que la presse a pu le dire. On travaille uniquement sur les arrivées, donc ce n’est pas du tout l’idée », a-t-il recadré.

Camavinga reste à Rennes

Concernant Camavinga, « on arrive après une crise incroyable. Quand vous écoutez les grands clubs, je ne suis pas certain que cet été, il y ait de grands mouvements. » Quel serait le prix de Rennes pour le laisser partir ? « On a fixé qu’il reste avec nous cette saison parce que nous sommes ambitieux. C’est un garçon réfléchi, il sait où est son intérêt sportif. On n’a reçu aucune offre », a répondu Nicolas Holveck. Pour rappel, le jeune talent ne possède plus que deux ans de contrat. S’il ne s’en va pas, il sera incité à prolonger son bail cet été.

Images de IconSport