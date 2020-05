Mercato / Barça : Setien évoque le futur de Messi

L’entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, a livré son point de vue à propos de l’avenir de Lionel Messi.

A l’image de bon nombre d’autres Barcelonais, Setien est persuadé que « Messi et le Barça resteront toujours unis ». Interrogé par La Gazzetta dello Sport, le technicien a ajouté que « c’est comme ça et puis c’est tout ». Quique Setien a rappelé que Messi est au Barça « depuis 20 ans ».

Du coup, il pense que « personne ne comprendrait une situation de rupture ». Alors que « La Pulga » préfère signer un nouveau contrat d’un an à chaque fin de saison, Setien croit que lui et les Blaugrana ne vivront « pas un cauchemar ». En effet, son départ n’arrivera « pas » et le natif de Rosario terminera sa carrière de footballeur professionnel au Camp Nou.

Messi et le clash qui a fait jaser

A moins que d’ici quelques années, le gaucher privilégie le fait de jouer en Argentine et plus précisément à Rosario qui est son autre club de cœur. A propos du clash Messi – Abidal, qui a semé la zizanie au FC Barcelone, Quique Setien pense que c’est quelque chose d’assez « normal » dans le fond. Pour l’entraîneur, cela peut arriver « dans les grands clubs » au fil du temps.

