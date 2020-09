Mercato / Barça : Messi fait une annonce très importante

L’attaquant Lionel Messi (FC Barcelone) ne veut plus être au centre de l’actualité de l’autre côté des Pyrénées.

Rappelons que l’international argentin voulait tourner le dos au Barça il y a quelques semaines. Finalement, Messi avait décidé de rester au Camp Nou… sans grand enthousiasme. Ce mercredi 30 octobre 2020, la une du quotidien Sport est consacrée à « La Pulga ». Le natif de Rosario mise désormais sur « la paix » et « l’unité » au FC Barcelone. En clair, Lionel Messi n’a plus l’air d’avoir envie de tacler, au fil du temps, les dirigeants barcelonais dont le président Josep Maria Bartomeu.

« Après tant de désaccords, je voudrais y mettre un terme. Tous les Barcelonais doivent s’unir et supposer que le meilleur reste à venir ». Messi désire que le club espagnol soit « plus fort » au cours des mois et des années à venir. Afin d’y parvenir, le gaucher table sur « la passion » et « l’enthousiasme ». A ses yeux, c’est « le seul moyen d’atteindre les objectifs » en étant « toujours unis » et en ramant « dans le même sens ».

Messi n’oublie pas les supporters

Forcément, Lionel Messi s’est adressé aux fans du FC Barcelone. Certains ont été déçus par son attitude lorsqu’il réclamait un bon de sortie. « Je voulais envoyer un message à tous les socios et à tous les Catalans qui nous suivent. Si à un moment, l’un d’eux a pu être dérangé par quelque chose que j’ai dit ou fait, ne doutez pas que c’était en pensant toujours au meilleur pour le club. »

A 33 ans, l’attaquant sud-américain est attendu au tournant sur le terrain où il peut vite se (re)mettre tout le monde dans la poche. Pour ce qui est de sa situation contractuelle, rappelons que son engagement actuel expirera le 30 juin 2021. Jusqu’à nouvel ordre, Messi n’envisage pas de rempiler au Barça. L’année prochaine sera décisive en ce qui le concerne…

Images de IconSport