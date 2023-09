Mercato / Barça : pour Messi, il est sûr d’une chose !

L’ancien directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta, est convaincu que Lionel Messi (FC Barcelone) a déjà tranché à propos de son futur.

Par le biais de Catalunya Radio, Zubizarreta a déclaré qu’à ses yeux Messi a « gagné le droit de réfléchir et de décider » au sujet de son avenir. En effet, l’attaquant argentin est sous contrat au Barça jusqu’au 30 juin prochain. Lionel Messi peut donc choisir de rester au Camp Nou ou bien relever un autre défi (PSG, Manchester City, États-Unis…).

« Le président (Joan Laporta) a déjà dit qu’il ferait tout son possible pour qu’il continue.. A partir de là, s’il décide de continuer, alors ce sera merveilleux. Et sinon, il devra continuer à jouer (ailleurs, ndlr). » Même si plusieurs choses l’influencent forcément, Lionel Messi a – pour Andoni Zubizarreta – « déjà la décision plus ou moins prise dans sa tête ».

Messi est un « vétéran » de 33 ans…

L’homme d’affaires considère que le gaucher est « un footballeur à l’ancienne » et « pas un produit marketing »… même s’il encaisse beaucoup d’argent grâce à cela. « Il est assez vieux pour savoir que parfois on gagne, parfois on perd. » Nul doute que le retour de Laporta sur le fauteuil de président est un signal positif pour Messi. Si Josep Maria Bartomeu était encore en place, ce dernier aurait sans doute mis un terme à son aventure barcelonaise…

