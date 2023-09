Mercato / Barça : Messi touché, Laporta le sent bien…

Auteur d’un doublé, Lionel Messi était heureux et ému après le succès du FC Barcelone en finale de la Coupe du Roi contre l’Athletic Bilbao (4-0).

Au micro de Barça TV, l’international argentin a déclaré que « c’était une coupe très difficile ». Messi a rappelé que « dans de nombreux matches », les Blaugrana ont « souffert » pour obtenir leur qualification. Forcément, le gaucher est ravi d’avoir gagné la Coupe du Roi avec ses partenaires. « C’est toujours agréable de soulever un titre. Je suis très heureux pour ce groupe qui méritait une telle joie. » Au niveau individuel, le natif de Rosario a confié que « c’est très spécial d’être le capitaine de ce club » où il a été pendant une grande partie de sa « vie ».

Seul bémol : le fait « de ne pas pouvoir le célébrer (ce titre, ndlr) avec les fans ou en famille » à cause de la pandémie de coronavirus. En vue des saisons à venir, Lionel Messi est vraiment optimiste… ce qui n’était pas le cas il y a plusieurs mois. « C’est une année différente pour nous, de transition, avec beaucoup de jeunes joueurs. L’équipe est devenue plus forte. Aujourd’hui, nous empochons ce titre et il reste encore beaucoup à faire pour la Liga. »

Laporta y croit encore plus pour Messi

Interrogé via Telecinco, le président Joan Laporta a répété que Messi est « le meilleur joueur du monde ». Par ailleurs, l’Argentin est « fortement lié au club ». Il « aime » profondément « le Barça ». Du coup, Laporta est « convaincu qu’il veut rester ». Par ailleurs, l’homme d’affaires a assuré que lui ses collaborateurs vont faire « tout » ce qui est en leur « pouvoir », au niveau financier, afin de proposer le meilleur contrat possible à Lionel Messi. Forcément, ce sera « dans le cadre des possibilités du Barça » qui est très endetté. Joan Laporta a insisté sur le fait que garder Messi est le « vœu le plus cher » des dirigeants barcelonais. Ça commence à sentir bon pour une prolongation de ce dernier…

