Mercato / Barça : le dossier explosif Messi, un candidat dévoile son plan…

Déjà président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, Joan Laporta aimerait bien être élu en mars 2021. En attendant, il a exposé son projet et parlé du dossier Lionel Messi.

Tout d’abord, Laporta a apporté son soutien à l’entraîneur actuel Ronald Koeman. A ses yeux, le coach néerlandais « mérite le respect » étant donné qu’il est « un grand du Barça ». Il considère que le successeur de Quique Setien, sur le banc des Blaugrana, a « de la marge ». Du coup, Joan Laporta ne le remplacerait pas (en tout cas a priori…), en vue de la saison à venir, s’il était élu au poste de président. Quid de Xavi ?

L’homme d’affaires a dit apprécier « beaucoup » l’ancien milieu du FC Barcelone qui officie à Al-Sadd en tant qu’entraîneur. Pour lui, Xavi est « une référence » et donc un exemple pour « les jeunes de la Masia ». Laporta est persuadé « qu’un jour, ses souhaits seront exaucés au Barça ». Mais pour l’heure, le candidat à la présidence du club ne lui a « pas parlé du projet sportif ».

Messi, un dossier majeur pour Laporta

Interrogé à propos du cas Lionel Messi, Joan Laporta s’est positionné clairement à ce sujet. « C’est vrai que Messi voulait partir cet été. Il a été très déçu par la façon dont il a été traité. Mais je n’entre pas dans cette question. Messi veut le Barça et je suis sûr qu’il lui donnera une chance. Nous aurons une conversation pour l’aider à décider ce qui est le mieux pour lui et le Barça », a expliqué l’ex-président du FC Barcelone.

Laporta a assuré que le natif de Rosario et « toute sa famille sont à l’aise ici, en Catalogne » et qu’en prime, ce n’est « pas une question d’argent ». Son ambition est de faire en sorte que le club soit « à la hauteur » de l’enjeu en ce qui concerne le futur de Lionel Messi. Joan Laporta mise clairement sur le fait d’avoir une très bonne relation avec l’attaquant argentin. Rappelons que le contrat de « La Pulga » au Camp Nou expirera le 30 juin 2021. « Messi aime le Barça et je sais que personne ne peut avoir de doutes. Nous avons une relation de respect et d’affection. »

« La meilleure chose pour lui est d’attendre de voir qui remportera les élections et ce qu’il proposera. Je pense qu’avec une bonne proposition, Messi choisirait le Barça. Il nous connaît et sait comment nous traitons les joueurs. » Le candidat influent mise sur le fait de proposer « un projet gagnant » qui permettra au club de dominer « à nouveau en Ligue des Champions ». Joan Laporta estime qu’il est « important que la joie revienne dans le club et dans l’équipe ». Il espère « arriver à temps pour que cette conversation (avec Messi) ait lieu ».

Images de IconSport