Mercato / Barça : Xavi intervient pour le futur de Messi

L’entraîneur d’Al-Sadd, Xavi, espère franchement que Lionel Messi restera au FC Barcelone encore un bout de temps.

Par le biais d’Icon, l’ancien milieu de terrain a déclaré que l’attaquant a « mérité » amplement d’obtenir une prolongation de contrat. Xavi a ajouté qu’il devrait y avoir « une clause automatique » afin que Messi rempile chaque année au Camp Nou. Le technicien considère que le gaucher « a besoin du Barça » et que « le Barça a besoin de Messi ».

Xavi a le sentiment que les dirigeants du club catalan doivent tout faire pour « le rendre heureux » en dehors du terrain. Cas échéant, Lionel Messi sera encore plus performant et « remportera plus de trophées ». Aux yeux du coach d’Al-Sadd, le natif de Rosario est vraiment un footballeur extraordinaire. Il mérite amplement sa place au panthéon des plus grands joueurs de l’histoire.

Messi, la légende absolue du foot

« Il a fait ce que Pelé, Cruyff, Maradona et Ronaldo ont tous fait mais sur une période de 15 ans et à l’ère moderne. Il est à un niveau incroyable physiquement, tactiquement et techniquement, il continue d’être le meilleur joueur à chaque match. » Cette saison, le détonateur barcelonais a disputé 43 matches, inscrit 31 buts et effectué 26 passes décisives toutes compétitions confondues.

