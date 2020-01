Mercato / Real : une inquiétude vite dissipée pour Zidane ?

Apparemment, le milieu de terrain Luka Modric (Real Madrid) est dans le collimateur de DC United lors ce mercato hivernal.

D’après les informations d’As et de The Athletic, la franchise de Major League Soccer (MLS) « s’intéresse au Croate » durant ce mois de janvier 2020. Mais pour ces médias, « l’opération est irréalisable » à ce stade de la saison. D’une part, le footballeur âgé de 34 ans reste un élément important aux yeux de Zinedine Zidane.

Cette saison, Modric a disputé 18 matches, inscrit 4 buts et effectué 5 passes décisives toutes compétitions confondues. D’autre part, l’ancien joueur de Tottenham a « un contrat jusqu’en 2021 » chez les Merengue et « son idée est de terminer (sa carrière) à Madrid ».

Modric coûte bien trop cher…

Enfin, les dirigeants de DC United sont coincés sur le plan financier. En effet, Luka Modric perçoit un salaire conséquent au Real : environ 10 millions d’euros par an. Par ailleurs, sa valeur marchande est, dixit Transfermarkt, encore de 15 millions sur le marché des transferts.

Pour As, « l’avenir de Modric » restera « lié » au club espagnol… « au moins pour l’instant ». En revanche, cela pourrait changer, en ce qui le concerne, en fin de saison. Zidane et les dirigeants de la Casa Blanca pourraient faire une croix sur le natif de Zadar. Histoire de propulser un footballeur plus jeune, avec sans doute un profil différent, en tant que titulaire.

Images de IconSport