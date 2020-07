Mercato / PSG : Ndombele, un cas qui divise au Parc

Au PSG, certains sont partisans d’une arrivée de Tanguy Ndombele (Tottenham) alors qu’un autre n’est pas chaud du tout…

A en croire le quotidien L’Equipe, le directeur sportif Leonardo n’est pas emballé par le milieu de Tottenham. A ses yeux, le Français n’a pas le bon profil afin de renforcer l’équipe dirigée par Thomas Tuchel. Leonardo préférerait pouvoir valider la venue de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou bien celle d’Ismaël Bennacer (Milan AC). Tuchel, justement, est lui séduit par Tanguy Ndombele. Il considère que l’international tricolore âgé de 23 ans a le potentiel requis afin d’apporter un gros plus dans l’entrejeu.

Cette saison, l’ancien joueur de l’OL ou encore d’Amiens galère à Tottenham. Il a disputé 28 matches, inscrit 2 buts et effectué 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Problème : le manager José Mourinho attend bien plus de lui notamment au niveau des efforts défensifs et de son replacement tactique. Il y a déjà plusieurs jours, Ndombele a fait savoir au « Special One » qu’il ne voulait plus jouer sur ses ordres. A ce moment-là, le natif de Longjumeau misait donc sur un transfert lors du mercato estival.

Ndombele emballe aussi le « patron »

Depuis la tension est descendue d’un cran. Mourinho a calmé le jeu au sujet du milieu de terrain (En savoir plus). Pour en revenir à l’intérêt du PSG pour Tanguy Ndombele, force est de constater que Leonardo est en désaccord avec Thomas Tuchel mais aussi Nasser Al-Khelaïfi. A l’image de l’Allemand, le président qatarien du Paris Saint-Germain est plutôt séduit par Ndombele. Mais pour l’heure, le PSG n’a pas dégainé vraiment sur ce dossier. L’année passée, Tottenham avait déboursé 60 millions d’euros pour le déloger de Lyon. Il faudra donc casquer pour réussir à acter le transfert du footballeur français…

Images de IconSport