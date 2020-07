Mercato / PSG : Neymar, c’est l’histoire sans fin ou presque !

Les années se suivent et se ressemblent, comme deux gouttes d’eau ou presque, en ce qui concerne Neymar (PSG).

L’été dernier, l’attaquant brésilien avait très envie de retourner au FC Barcelone. Problème : les dirigeants barcelonais n’avaient pas les moyens de faire sauter la banque pour le déloger du PSG. Le président Josep Maria Bartomeu et consorts avaient essayé de convaincre les Parisiens de faire diminuer l’addition. Pour cela, les Blaugrana étaient prêts à ajouter sur la balance un, deux voire trois éléments de l’effectif alors entraîné par Ernesto Valverde.

Sans succès… Résultat, Neymar était resté au PSG. Cette saison, l’international auriverde âgé de 28 ans a eu une bonne attitude dans l’ensemble au Parc des Princes. En plus de cela, il a réalisé des bonnes voire très bonnes performances au sein de l’équipe dirigée par Thomas Tuchel (19 buts et 10 passes décisives en 23 matches). Neymar espérait, en étant irréprochable sur et en dehors des terrains, obtenir un bon de sortie lors de ce mercato estival 2020.

Bartomeu dit la vérité pour Neymar

Problème : le Barça n’a toujours pas les moyens de le déloger ! Pour s’en convaincre, il suffit de prendre en compte les propos de Bartomeu qui a accordé une interview à El Mundo Deportivo. Le patron du club catalan a reconnu qu’il sera « très difficile » pour lui et ses collaborateurs d’acter le transfert de Neymar… si ce n’est pas « dans le cadre d’un échange de footballeurs ». Tout comme l’année précédente, le FC Barcelone est donc coincé en ce qui concerne la superstar du PSG.

