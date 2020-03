Mercato / PSG : Neymar a envie d’une chose, ça va chauffer !

L’attaquant brésilien Neymar n’en démord pas : il veut quitter le PSG et retourner le plus vite possible au FC Barcelone.

Pour le quotidien espagnol Sport, le natif de Mogi das Cruzes sait où il veut jouer la saison prochaine. La réponse est claire : Barcelone. Ce média précise que Neymar a « fait savoir » aux Blaugrana qu’il « restait ferme dans son idée de retourner au Camp Nou » lors du prochain mercato estival. Le fiasco de l’été 2019 n’a pas refroidi les ardeurs de « Ney »… même si ce dernier essaie d’être exemplaire au PSG.

Selon Sport, le Brésilien serait prêt à « prendre toutes les mesures de pression nécessaire » pour que, cette fois, il puisse acter le transfert. Au Parc des Princes, Neymar pourrait donc mettre le feu aux poudres afin d’inciter les propriétaires qatariens du club, sans oublier le président Nasser Al-Khelaïfi, à le vendre cet été.

Neymar est revenu au top niveau

Freiné par plusieurs blessures ces dernières années, Neymar a prouvé qu’il était de nouveau indispensable au PSG. Sa performance et son attitude, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund (2-0, 1-2 à l’aller), ont marqué les esprits. Sport résume bien la situation : « Ney a choisi de parler sur le terrain ».

Mais « en dehors de cela », l’attaquant « ne pense qu’à quitter Paris » à l’occasion du marché des transferts. Désormais, la balle est dans le camp des décideurs du FC Barcelone. A eux de trouver la bonne formule financière afin de réussir à déloger la superstar parisienne.

