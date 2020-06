Mercato / PSG : une inquiétude légitime pour Neymar

En vue des années à venir les dirigeants du PSG s’inquiètent à propos de la situation contractuelle de l’attaquant brésilien Neymar.

A vrai dire, on peut comprendre que les décideurs franciliens s’interrogent à propos de l’ancien joueur du FC Barcelone. On sait que Neymar désire encore et toujours retourner au Camp Nou. A priori, cela ne se fera pas durant ce mercato estival… En effet, les Blaugrana ne semblent pas avoir assez de munitions, au niveau financier, pour valider un transfert de Neymar. Seules des ventes majeures pourraient changer éventuellement la donne.

Par ailleurs, les dirigeants du PSG ont envie de garder le natif de Mogi das Cruzes qui a redoré son blason durant cette année 2020. Même si Neymar restait à Paris cet été, cela ne rassurerait pas forcément le duo Al-Khelaïfi – Leonardo. Estimé à 128 millions d’euros par Transfermarkt, le footballeur âgé de 28 ans est sous contrat au PSG jusqu’au 30 juin 2022.

R.A.S pour Neymar au PSG…

Dans un an, Neymar entrera donc dans la dernière année de son engagement. A ce moment-là, le Paris Saint-Germain pourrait être contraint de le vendre. Histoire de ne pas prendre le risque que le Brésilien quitte le navire librement. Pour l’heure, Le Parisien indique que les deux parties concernées « ne discutent toujours pas d’une prolongation de contrat ». Le média estime même que c’est « au point mort ».

Les dirigeants du PSG jugent qu’il « reste encore du temps pour entamer des pourparlers et jeter les bases d’un accord de prolongation ». Reste à savoir si Neymar aura, ou non, envie de se réengager à Paris… En effet, il aura des meilleures fenêtres de tir en 2021 et encore plus 2022 pour enfiler de nouveau le maillot du Barça. Son intérêt n’est donc sans doute pas de prolonger au PSG…

Images de IconSport