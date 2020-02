Ligue des Champions : l’OL loin d’être favori face à la Juve, mais…

Encore engagé en Coupe de France (demi-finale), Coupe de la Ligue (finale), mais aussi en chasse d’une place sur le podium de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit aussi faire face à un autre challenge : la Juventus en Ligue des Champions. Et ce ne sera pas une partie de plaisir.

L’Olympique Lyonnais vit une saison particulièrement stressante, à tous les niveaux. En effet, les Gones, emmenés par Sylvinho en début de saison, ont changé de coach au mois d’octobre après les débuts compliqués de l’entraîneur brésilien, nommé par le directeur sportif Juninho. Finalement, c’est l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, qui a pris en main cet OL malade pour tenter de le remettre sur pied. Si l’équipe ne joue pas mieux avec l’entraîneur français, Lyon réussit à élever son niveau dans des moments importants, comme face à Leipzig en LDC pour arracher sa place en huitième ou face à l’OM en quart de finale de Coupe de France.

Toutefois, la saison lyonnaise n’est pas vraiment réussie, la faute à de nombreux blessés. En effet, l’effectif de l’OL est complètement décimé par de lourdes blessures, en particulier trois ruptures des ligaments croisés du genou. Deux d’entre elles se sont déroulées lors de la même rencontre, face à Rennes, à la mi-décembre et ce sont Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde, les joueurs les plus performants de la première partie de saison, qui ont été touchés par cette blessure. Début janvier, Oumar Solet, un espoir au poste de défenseur central, a lui aussi vu sa saison se terminer prématurément après une blessure au genou.

Le mercato lyonnais change la donne

Le mercato lyonnais a toutefois été ambitieux, notamment pour bien figurer en Ligue des Champions. Jean-Michel Aulas et Juninho, désireux de ne pas être humiliés par la Juventus de Cristiano Ronaldo en huitièmes de finale, ont mis les petits plats dans les grands pour combler les manques de l’effectif lyonnais durant le mois de janvier. Ainsi, l’OL s’est renforcé en attaque avec Karl Toko Ekambi, prêté avec option d’achat par Villarreal. L’attaquant camerounais, qui a la particularité de bien connaître la Ligue 1 grâce à son passage au SCO d’Angers, a déjà fait un bien fou à l’attaque lyonnaise grâce à sa percussion et sa technique.

L’OL en a aussi profité pour se renforcer à l’avenir en misant une quinzaine de millions sur Tino Kadewere (24 ans), meilleur buteur de Ligue 2 avec Le Havre (18 buts inscrits). Toutefois, il finira la saison en prêt au sein du club doyen pour jouer la montée avec. Lyon peut aussi compter sur l’un des plus grands espoirs brésiliens au milieu de terrain. Recruté pour 20 millions d’euros en provenance de l’Atletico Paranaense, Bruno Guimaraes doit apporter sa qualité technique dans l’entrejeu, sa vista, son placement et son sens de la passe. La Juve est donc prévenue, le Lyon reprend, peu à peu, du poil de la bête.

Les cotes de OL – Juventus

Les Turinois partent plus que favoris dans les paris sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La cote d’une victoire italienne au Parc OL n’est qu’à 1,80 contre 4 pour un succès de l’OL. Si vous pensez que ce Lyon – Juventus se soldera par un résultat nul, alors vous choisirez une cote de 3,40. Le match retour promet encore plus d’écart, au niveau des cotes, puisqu’il se déroulera à l’Allianz Stadium de Turin.